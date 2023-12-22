إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام إلى مأمور مركز شربين بوصول عدد كبير من المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لدائرة المركز، وتبين أن سائق السيارة عبده عبد الفتاح داود، وأثناء سيره انفجرت إطار السيارة ما أدى إلى انقلابه واحداث إصابات مختلفة بالركاب وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام وجار تقديم الإسعافات لهم وتقديم العلاج للآخرين، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفي المنصورة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.