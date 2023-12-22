إحالة مدير إدارة أبشواي للتحقيق واستبعاد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم ويرافقه الدكتورة نشوى مصطفى مدير الدعم الفنى وهالة احمد مديرة التمريض بالمديرية والدكتورة نشوى جلال مديرة العلاقات العامة بالمرور المفاجى على 10 وحدات صحية بمركزى يوسف الصديق وإبشواى.

وبدأت الجولة بالمرور علي وحدة قوتة، وتفقد وكيل الوزارة سير العمل بها فى وجود مدير الوحدة الدكتور حسين صالح غيث وتأكد من عمل الوحدة يوميا بالرغم من أن الفريق الطبى يؤدى العمل من داخل أحد المنازل المستأجرة لدخول الوحدة ضمن مبادرة حياة كريمة وقام بسؤال مدير الوحدة عن احتياجاته من الأدوبة والمستلزمات الطبية.

وأمر وكيل الوزارة بمعاقبة الصيادلة المتغيبين بعد فحص دفتر الحضور والانصراف، وتصادف وجود جلسة حوامل فقام بسؤال السيدات عن رضاهن عن الخدمة المقدمة وأكدن تواجد الطبيب باستمرار لكونه من أهل القرية وقدموا الشكر له على الزيارة وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير الوحدة وشكر فريق التمريض.

كما توجه وكيل الوزارة، إلى وحدة قارون الصحية ولم يجد مدير الوحدة وقرر استبعاده عن العمل وأخطر مدير الإدارة الصحية بذلك، وتصادف وجود الدكتور مايكل ميلاد لطيف مفتش مراقبة العهد بالتفتيش الصيدلى بإدارة يوسف الصديق والذى أكد تغيب صيادلة الوحدة فأمر وكيل الوزارة بنقلهم من الوحدة، بينما تواجد الدكتور أحمد إيهاب جلال، طبيب أسنان بالوحدة وسأله وكيل الوزارة عن سير العمل ونسبة التردد، واحتياجاته من المستلزمات الطبية اللازمة للعمل ووجه وكيل الوزارة مدير الشئون الإدارية بفحص دفتر الحضور وحصر المتغيبين دون إذن لمجازاتهم.

كما طالب وكيل الوزارة بفحص المخزن، وأمهل أمين المخزن فرصة لإعادة ترتيبه حيث أن الوحدة تم إستلامها حديثا لكونها دخلت ضمن التطوير فى مبادرة حياة كريمة.

وزار وكيل الوزارة الوحدة الصحية بقرية منشأة قارون ولم يجد مدير الوحدة، وأمر باستبعاده لتغيبه دون إذن وقام بسؤال التمريض عن سير العمل بها وأكدوا على إنتظام وكيل الىزارة التطعيمات، بالاضافة لخدمات تنظيم الاسرة، وطلب سيادته فحص دفتر الحضور لفحصه و مجازاة المتغيبين دون إذن.

كما قام وكيل الوزارة والفريق المرافق له بزيارة وحدة الشيمى الصحية، وكانت مغلقة لأعمال التطويرولم تسلم بعد والفريق الطبى يعمل فى احد المنازل المستاجرة وتبين إنقطاع الطبيب مدير الوحدة والتمريض فقط هم المتواجدين بالوحدة ويقومون بعملهم، وتبين عدم علم مدير الإدارة بإنقطاع الطبيب عن العمل فقرر إستبعاد مدير الإدارة الصحية بيوسف الصديق لتغيب الاطباء والصيادلة وعدم علمه بالمنقطعين منهم عن العمل.

كما أمر وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بفحص سجل الحضور والإنصراف وحضر المتغيبين وأمد التمريض أن الرائدات فى خط سير من أجل حملة طرق الأبواب التى تتم بالمركز.

وزار وكيل الوزارة، الوحدة الصحية الصبيحى وتبين عدم وجود طبيب الوحدة وأمر باستبعاده والتحقيق معه وقام بسؤال الصيدلى بالوحدة عن سير العمل بها ثم أمر بفحص دفتر الحضور وحصر المتغيبين بدون اذن و معاقبتهم، وقام بسؤال التمريض عن العمل بغرفة الملفات وتسجيل الملف العائلى وأمر بالاهتمام بترتيبها و نظافتها من الاتربة، ثم تفقد غرفة الطعوم و تأكد من توفيرها ورغم إنقطاع التيار الكهربائى فى هذا الوقت اكدوا أن ثلاجات الطعوم الحديثة التى وفرتها الوزارة تحتفظ بدرجة حرارتها لمدة 3 ايام بدون كهرباء وتفقد مخزن الوحدة وأمر باعادة ترتيبه.

كما توجه وكيل الوزارة والفريق المرافق له، إلى الوحدة الصحية ببريشة وتبين تغيب الطبيبة مديرة الوحدة وكذلك الصيادلة وقرر مجازاتهم لتغيبهم دون إذن، وقام وكيل الوزارة بسؤال التمريض عن تردد الوحدة وخدماتها واحتياجاتهم من المستلزمات الطبية والأدوية.

وتفقد وكيل الوزارة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة ووجد الطبيبة سارة محمد عويس مديرة الوحدة وشكرها لإلتزامها بالنوباتجية هى والتمريض حيث كان المرور بعد الثانية ظهرا وقام بالاستفسار منها عن نسب التردد وصرف الأدوبة واحتياجات الوحدة من المستلزمات الطبية.

وانتهت جولة وكيل وزارة الصحة لمركز يوسف الصديق وتوجه مع الفريق لوحدات مركز ابشواى حيث قام بالمرور على وحدة الجيلانى ووجدها مغلقة ولا يوجد بها أحد سوى المسعف التابع لنقطة الاسعاف وقام بالاتصال بمدير الإدارة وإبلاغه بعدم تواجد النوباتجية من أطباء وتمريض وقرر مجازاة مدير إدارة ابشواى الصحية 3 أيام جزاء مباشر لتغيب فريق عمل الوحدة .

كما تفقد وحدة شكشوك ووجد الطبيب مدير الوحدة المقيم بها الدكتور عبد العزيز محمد السيد، ولم يجد التمريض ولم يجد الكاتب فى النوباتجية وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف ومعاقبة المتغيبين دون إذن، كما أمر بمجازاة اشراف الرعاية الأساسية بإدارة ابشواى 3 أيام جزاء مباشر، ثم قام بسؤال مدير الوحدة عن سير العمل ونسب التردد واحتياجات الوحدة من الأدوية والمستلزمات ثم شكره، وتوجه الى وحدة إلياس حيث لم يجد فيها سوى ممرضة واحدة فى النوباتيجية وأمر بفحص سجل الحضور والانصراف ومعاقبة المتغيبين دون إذن، وتوجهت الممرضة بالشكوى لعدم وجود أمن بالوحدة ووعد بحل هذه المشكلة.