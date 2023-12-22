أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ351 ألفا و350 منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 351 ألفا و350 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و837 دبابة و10 آلاف و843 من المركبات المدرعة و8 آلاف و250 من النظم المدفعية و932 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و611 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و944 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1217 من المعدات الخاصة و6 آلاف و365 طائرة مسيرة وإسقاط 1613 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".