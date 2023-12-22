أوقاف الإسكندرية تطلق قافلتين دعويتين بإدارتى الرمل وبرج العرب.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية ، اليوم الجمعة، قافلتين دعويتين، الأولى من مسجد الفلكى الكبير بإدارة أوقاف الرمل، والثانية بإدارة أوقاف برج العرب.

وانطلقت القافلة الدعوية الأولى من مسجد الفلكى الكبير بإدارة أوقاف الرمل، بحضور الشيخ حسن المرادنى مدير عام الإدارة ، وعدد من الائمة والدعاة المشاركين في القافلة.

كما انطلقت القافلة الثانية بإدارة أوقاف برج العرب بحضور الشيخ أيمن دياب مسئول الثقافة والإرشاد الديني بإدارة أوقاف برج العرب، والأئمة المشاركين في القافلة، وعقدت مقرأة قرآنية للائمة المشاركين في القافلتين، ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان نداءات القرأن الكريم للمؤمنين.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار الحراك الدعوي الذي تشهده مديرية أوقاف الإسكندرية وتحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ،والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ ماهر عبد الجواد مدير الإدارات بالمحافظة.