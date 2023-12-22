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أطباء بلا حدود: الطواقم الطبية بمستشفى ناصر تتنقل بين جثث الأطفال لعلاج آخرين

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:54 م
أطباء بلا حدود: الطواقم الطبية بمستشفى ناصر تتنقل بين جثث الأطفال لعلاج آخرين الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن الطواقم الطبية بمستشفى ناصر تتنقل بين جثث الأطفال لعلاج آخرين سيموتون في كل الأحوال، والغارات الإسرائيلية العشوائية حولت شمال قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 







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