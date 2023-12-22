آثار القاهرة تعلن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.. تنطلق 2 يناير

محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار ب جامعة القاهرة جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/ 2024 وذلك على الموقع الإلكترونى للكلية وإتاحتها للطلاب.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن اختبارات الفصل الدراسى الأول ستعقد بقاعات الكلية ومدرجات الكلية، على أن تنعقد حضوريا مع اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سير عملية الامتحانات فى هدوء.

فيما تستعد كليات جامعة القاهرة لتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2023 / 2024 ، والذى حدد المجلس الأعلى للجامعات فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى موعد انطلاقها فى 9 يناير المقبل.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأهمية البدء فى الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.