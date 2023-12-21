‫‎تعرف على مواعيد زراعة البصل فى مصر

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها على مفارش البصل فى محافظات الجمهورية، لضبط المحتكرين للمحصول والمتسببين فى أزمة ارتفاع سعر البصل فى الأسواق بشكل غير مسبوق على الرغم من قرار الحكومة بوقف تصديره منذ سبتمبر الماضى.

‎يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد زراعة البصل فى مصر:

‎1- البصل يتم زراعته فى شهرى أغسطس وسبتمبر فى الصعيد .

‎2- يزرع فى شهر أكتوبر فى الفيوم والمنيا.

‎3- يتم زراعة البصل في شهر نوفمبر وديسمبر فى الوجه البحرى.

‎4- يتم حصاد البصل بعد 4 أشهر من الزراعة.

‎5- تسمح الدولة بتشوين البصل الأحمر الذى يتم حصاده بالوجه البحرى من شهر ابريل حتى شهر أكتوبر حتى يظهر البصل الذى يتم حصاده من محافظات الصعيد .