‎18 توصية لمواجهة التحديات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية

محمد صبحى

انعقد المؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC تحت عنوان "التحديات والأشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الأقتصادية والسياسية الراهنة" على مدار يومين متتالين الأربعاء والخميس 20/21 ديسمبر 2023 تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ممدوح القاضى رئيس مجلس إدارة CIC، الدكتورة ماجي الحلواني رئيسة مجلس إدارة إعلام CIC، الدكتورة أمال الغزاوي عميدة إعلام CIC.

وانعقدت مجموعة من الجلسات البحثية والنقاشية التي تناولت العديد من المحاور والتحديات والأشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات السياسية والأقتصادية الراهنة.



وخلصت هذه الجلسات إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها:- 1- الأهتمام بالتصميمات التجربية في دراسة وسائل الإعلام والوسائل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المعاصرة بما يدعم قدرة صناع القرارات في صياغة السياسات الملائمة لتوظيف الإعلام في تحقيق الأستقرار المجتمعي.

2- الأهتمام في البحوث الاعلامية بأليات عرض البيانات بما يضمن توظيفها في عمليات التخطيط الاعلامي.

3- الاهتمام بوضع الضوابط والمعايير المجتمعية والنظرية بين الأطر التفسيرية للبحوث الاعلامية المعاصرة.

4- العمل على تطوير أدوات وأليات منهجية رصينة لقياس التأثيرات الأقتصادية للإعلام في ظل الأزمات العالمية والمحلية الراهنة.

5- تشجيع الصناعة المصرية ومنتجاتها من خلال إستغلال منصات التواصل الإجتماعي وظاهرة المؤثرين.

6- تقديم دراسات نقدية وتحليلية مقارنة بين وسائل الاعلام التقليدية ووسائل الاعلام الحديثة.

7- التركيز على محتوى الإعلام الرقمي والظواهر السلبية لإستخدامه.

8- ضرورة الاهتمام بالبحوث الإجتماعية والبحوث البيئية وتقديم رؤية نقدية ودراسات لوسائل الإعلام الحديثة.

9- وجود معامل تدريب بالجامعات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وإنتاج محتوى بإستخدام أكبر قدر من الأدوات المتاحة.

10- التدريب الصيفي للطلاب على إستخدام الذكاء الأصطناعي وفي مؤسسات تستخدم التكنولوجيا المتطورة.

11- إتاحة الفرصة للطلاب من خلال مشاركتهم في مسابقات للأبداع بإستخدام أدوات الذكاء الأصطناعي.

12- وضع أسس أخلاقية لإستخدامات وسائل الذكاء الأصطناعي لضمان التقليل من مخاطره.

13- ضرورة تضمن الخطط الدراسية لكليات وأقسام الإعلام لعلوم الذكاء الإصطناعي وإستخداماته في مجال الإعلام.

14- بناء قدرات الإعلاميين حول فهم أليات التعامل مع تقنيات الذكاء الإصطناعي.

15- البدء في سن التشريعات اللازمة لضمان أمن المجتمع من الإستخدام الخاطئ للذكاء الإصطناعي.

16- العمل علي تعظيم الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال تطوير محتوى وسائل الإعلام والتأكد من مصداقية المضمون المقدم.

17- العمل على توعية الجيل الجديد من الشباب بمخاطر الإستخدام الخاطئ للذكاء الإصطناعي.

18- النظر للذكاء الأصطناعي كفرصة للتعزيز وليس كخطر للتهديد بما يفتح المجال أمام الاستفادة المثلى من الذكاء الإصطناعي.