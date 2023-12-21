وكيل تعليم الغربية يوجه بعرض فيديوهات إنجازات حياة كريمة للطلاب فى المدارس

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

كما وجه بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، وعرض الفيديوهات الخاصة بالمشروعات القومية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأعمال التطوير والإنشاءات التي تمت بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال متابعته انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، شملت المتابعة مدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وخلال المتابعة بمدرسة علي مبارك الابتدائية، تفقد وكيل الوزارة عددا من الفصول، وتم مناقشة الطلاب، عن أهمية الحضور والانضباط بالمدرسة، و قام بتوضيح بعض المعلومات الهامة عن محافظة الغربية، وأهم المعالم بها، وأهم الإنجازات التي تمت بها خلال السنوات العشر السابقة.

وأوضح وكيل الوزارة معنى الانتماء والمواطنة، وحب الوطن والمدرسة، وضرورة ترسيخ العادات الطيبة والقيم الأصيلة في المجتمع المصري، والاهتمام بالسلوكيات السليمة في كل مجالات الحياة، كما اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط وانتظام الدراسة، مشيدا باهتمام المدرسة بالأنشطة التربوية.

و قدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل ، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص.

وفي مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، تفقد وكيل الوزارة ورشة التريكو، وحجرة المكتبة، ومعمل الحاسب الآلي، وأوصى بتنفيذ الصيانة المستمرة لأجهزة الحاسب الآلي لتحقيق الاستفادة منها، كما تفقد حجرة الجدارات، وأوصى بتفعيل الحجرة بمشاركة الطالبات.