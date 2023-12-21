وزير الصناعة: زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة إلى 300مليون قدم مربع سنوياً

كتب إسلام سعيد

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم مدينة الجلود بالروبيكي للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، إذ تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر.

ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، ومحمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

وقال الوزير إن المدينة تعد إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية، حيث تتضمن الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة من 100 مليون قدم مربع سنوياً إلى 300 مليون قدم مربع سنوياً، بالإضافة إلى رفع إنتاجية العامل من 60 قدم مربع يومياً إلى المعدل العالمي البالغ 250 قدم مربع يومياً من خلال تدريب العمال بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالمدينة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الجلود، وتوفير 20 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة.

وأوضح سمير أن مدينة الجلود بالروبيكي التي أنشأتها الدولة تعتبر نموذجاً يُحتذى به في دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها حيث يبلغ اجمالي استثمارات المدينة حتى الان حوالي 7.2 مليار جنيه.

وأكد الوزير حرص الدولة على النهوض بصناعة الجلود بما يسهم في تحويل مصر إلى صرح صناعي لإنتاج الجلود لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة المتمثلة في المنشأت الصناعية والانتاجية والصناعات المغذية.

وأشار سمير إلى استفادة المستثمرين العاملين بالمدينة من وجودها ضمن المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، بما يؤهلهم للدخول للسوق الأمريكي بإعفاءات جمركية.

وأوضح الوزير أن المدينة مقامة على مساحة 506 فدان، بالإضافة الى مساحة 282 فدان لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة، مشيراً إلى أن إقامة المدينة جاء في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة طبقاً للتوجيهات الرئاسية للحد من العشوائيات بنقل المصانع والورش الصغيرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 13 ألف و300 ورشة فى منطقة الموسكى وباب الشعرية.

وأضاف سمير أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها حيث تم الإنتهاء من إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع بمدينة الروبيكى على مساحة 89 فدان.

وأشار سمير إلى أنه تم حتى الأن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، وتم نقلها من منطقة مجرى العيون بتكلفة قدرها 2,2 مليار جنيه، وكذا الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع بتكلفة قدرها 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدان، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدان بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه، واتاحة اراضى مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود.