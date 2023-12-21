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وزير الخارجية البريطاني لـ"اليوم السابع": لا نتعامل بازدواجية فى حرب غزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:29 م
وزير الخارجية البريطاني لـ"اليوم السابع": لا نتعامل بازدواجية فى حرب غزة وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، أن بلاده تسعى لتسهيل دخول مساعدات إنسانية لغزة من كل مكان عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم،  موضحا أن بلاده تقدم مساعدات وتسعى لتقديم مساعدات أكبر، مشيدا بما تقوم به مصر تجاه ما يحدث في غزة .
 
وردا على سؤال "اليوم السابع"، أكد كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير شكري، أن بلاده تسعى لادخال عدد كبير جدا من المساعدات، موضحا أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية كبيرة للغاية، داعيا الاسرائيليين لتقليل عدد الضحايا والالتزام بالقوانين الدولية ووقف الحرب على غزة. 
 
 
ودعا وزير خارجية بريطانيا لضرورة ارساء السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحا أن بلاده تدعو للإفراج عن كل الرهائن والاسرى من غزة وحل الصراع .
 
 






شكرى

سامح شكرى

ديفيد كاميرون

بريطانيا




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