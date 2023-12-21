وزير الأوقاف يعتمد 40 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (40) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (34) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (6)، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد عدد (30) خطيبًا جديدًا بالمكافأة، على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. زين العابدين السيد أنصاري سمرة البحيرة

2. عبد الحميد سعيد مصري منصور البحيرة

3. مختار أحمد رياضي يوسف عمارة البحيرة

4. رمضان محمد محمود الحلبي البحيرة

5. شوقي صبحي منشاوي الصابر البحيرة

6. عاطف عبد الغني محمود مصطفى الشرقية

7. عادل محمد أبو العزم أحمد الشرقية

8. محمد عبد الرحمن محمود إسماعيل الشرقية

9. عبد الهادي أحمد محمد المحلاوي الشرقية

10. خالد أحمد خليل البنا الشرقية

11. عبد الحميد حسين محمود دسوقي الشرقية

12. أحمد مصطفى محمد أبو العلا الشرقية

13. رجب علي محمد بدير الشرقية

14. صلاح سليمان سليمان الشرقية

15. عبد النبي عبد الحكيم سالم الشرقية

16. السيد فؤاد السيد العشماوي الشرقية

17. عمر الشبراوي حسن الشرقية

18. محمد صبري السيد الشهيدي الشرقية

19. محمود محمد سلامه مهدي الشرقية

20. عبد المحسن السيد عطية السيد الشرقية

21. عبد الحكيم رشوان عبد السلام رشوان الشرقية

22. محمود الشحات علي سليمان الشرقية

23. عبد المنعم سليمان راشد العبادي الغربية

24. حلمي السيد عطية العوس الغربية

25. سيد أحمد عبد الستار محمود عرفة المنوفية

26. أسامة عبده السيد عبده المنوفية

27. جابر السيد حماد عطا الله المنوفية

28. مجدي عبد الحكم محمد الفرماوي المنوفية

29. عاطف رمضان عبد المقصود غنيم المنوفية

30. سعيد سعد إسماعيل عرفة المنوفية

ثانيًا: اعتماد عدد (4)، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:

م الاسم المديرية

1. صبحي محمد علي عطية الشرقية

2. السيد محمد محمود محمد الشرقية

3. عصام الدين محمد إبراهيم الشرقية

4. سعيد محمد نجم العفيفي الشرقية

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 3 ) خطباء بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:

م الاسم المديرية

1. خالد محمد فهمي عبد الله أبو الفضل القاهرة

2. سعيد علي مصطفى العناني الغربية

3. عبد الرحمن محمد سليمان الشرقية

4. إبراهيم جمعة عبد العال محمد الشرقية

5. رفعت عطا عبد الجواد الشرقية

6. أحمد شعبان طلبه الصباغ الشرقية