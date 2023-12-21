وزارة العمل: مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على وظائف فى الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، مقابلات شخصية لشباب من المتقدمين للعمل على مهنة مندوب، بالتعاون مع إدارة إحدى شركات قطاع التامينات علي الحياة، والراغبين في العمل بالشركة وعددهم 20 شابا، وذلك في اليوم الأول من بدء المقابلات الشخصية والمستمرة لمدة 3 أيام، فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع تلك الشركات بصفة دورية ومستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص بشكل لائق، وتفعيل دور أجهزة المديريات فى هذا الشأن للحد من معدلات البطالة، مضيفاً انه جرت المقابلات مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية، ومؤكداً على الإستمرار فى توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من خلال المديرية ومناطقها ومكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.
كما افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية لـ45 متدربة، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، والتى تاتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياة كريمة لهم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة، مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان، ويتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين.
وأفاد عبد الونيس، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة إحتياجاتهم التدريبية ، والرد على استفساراتهن، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز، والمدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ،وهانى عيسى ، ومؤكداًعلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وأيضاً دورات الوحدة المتنقلة مجانية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية.
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