وزارة التعليم تدرس تعديل مواعيد امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام لتبدأ 11 يناير المقبل بدلا من 14 من نفس الشهر، استجابة لأولياء الأمور والمديريات التعليمية.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مقترح تعديل المواعيد يتم مناقشته ويتاح للمديريات التعليمية بدء الامتحانات وفتح المنصة الإلكترونية للامتحانات من يوم 11 يناير، ومن ثم يكون أمام المديريات وقت مناسب لوضع جداول مرنة، ويكون أمام الطلاب فرصة للمراجعة من خلال جداول ليس بها أي ضغط عليهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.