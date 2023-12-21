نائب محافظ الأقصر يشيد بالإقبال السياحي لحضور تعامد الشمس بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر ، عن سعادته بالحضور السياحي لظاهرة تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، مع شروق الشمس صباح اليوم الخميس، للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً اليوم 21 ديسمبر، حيث ظهر قرص الشمس فى معبد آمون رع بمعابد الكرنك.

وأكد نائب محافظ الأقصر، لليوم السابع، عن نجاح تنظيم فعاليات سياحية متنوعة آخرها تعامد الشمس، وذلك بحضور قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.

وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام.، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض احتفالية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمساهمة فى الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما شمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

وعن تلك الظاهرة الفريدة فى معابد الكرنك، يقول الطيب غريب مدير معابد الكرنك، عن سر ظاهرة تعامد الشمس التى تحدث فى كل عام يوم 21 ديسمبر، والتي يتعامد فيها قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس في قلب المعبد فى ظاهرة فلكية مميزة تحدث كل عام، موضحاً إن ذلك السر يكمن فى العظمة الهندسية والمعمارية للقدماء المصريين على معرفة موعد قدوم فصل الشتاء رسمياً فى يومه المحدد سنوياً وبناء معابدهم بالطريقة التى تتناسب مع ذلك اليوم.

ويضيف الطيب غريب مدير معابد الكرنك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بداية رصد تلك الظاهرة كان منذ حوالي 25 سنة مضت، حيث أن ظاهرة شروق الشمس على معابد الكرنك تم بدء رصدها بمعرفة المركز المصري الفرنسي لدراسة آثار الكرنك فى عام 1998، وبالفعل ثبت علمياً أن المحور الأساسي بالكرنك يكون عليه شروق الشمس فى بداية فصل الإنبات وهو فصل الشتاء، فهي فلسفة معمارية هندسية دينية، ووقت الحضارة المصرية القديمة كان فى ذلك التوقيت يتم بدء موسم الإنبات مجازاً كبدء البعث فى الحياة الجديدة، ليؤكد المصرى القديم عظمته لتسخير العمارة لكل ما يخدم تاريخه العظيم.

ويؤكد مدير معابد الكرنك، إن مجموعة معابد الكرنك تعتبر من المعابد الهامة التي ارتبطت توجهاتها فلكياً ومعمارياً بفصول العام، خاصة المعبد الرئيسي للإله آمون رع الذي يعد مرصداً لتحديد بداية فصلي الشتاء والصيف، حيث تشرق الشمس على محور المعبد شتاء وتكون مؤشرا لبداية فصل جديد وهو الشتاء في 21 ديسمبر من كل عام، وكذلك تغرب الشمس على محور المعبد غربا بين بواباته العملاقة لتكون مؤشرا لبداية فصل الصيف 21 يونيو من كل عام.



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (1)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (2)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (3)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (4)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (5)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (6)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (7)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (8)



تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك (9)