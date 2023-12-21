موجز الاقتصاد: تحالف دولى من 5 مؤسسات يقدم الدعم المالى لميناء دمياط

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع، اليوم الخميس 21-12-2023 عدد من الأخبار الاقتصاديه المحليه والعالمية الهامه، منها تحالف دولى من 5 مؤسسات يؤكد أنه سيقدم الدعم المالى لميناء دمياط بحزمة تمويل بـ455مليون دولار، التنمية الصناعية: دراسة متكاملة لمنطقة شق الثعبان للوصول بصادرات الرخام لمليار دولار.

تحالف دولى من 5 مؤسسات: نقدم الدعم المالى لميناء دمياط بحزمة تمويل بـ455مليون دولار

يقدم تحالف يضم عدداً من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية.

وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة



تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز التحول الرقمى، الذى تم تنفيذه بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، حيث أوضح الوزير، أن تنفيذ هذا المركز يأتى فى إطار تنفيذ وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لخطة الدولة للتحول الرقمي.

التنمية الصناعية: دراسة متكاملة لمنطقة شق الثعبان للوصول بصادرات الرخام لمليار دولار



واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف سلسلة اجتماعاتها التشاورية مع رواد صناعة الرخام والجرانيت وكبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان فضلا عن ممثلي كافة الاجهزة الحكومية المعنية ونخبة من الخبراء والاستشاريين لبحث تطوير منطقة شق الثعبان وحل كافة التحديات التي تواجهها وتسخير كافة الممكنات المتاحة للوصول الى مليار دولار صادرات من صناعة الرخام والجرانيت.

أسعار النفط تسجل 79.73 دولار لبرنت و74.21 دولار للخام الأمريكى



سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 79.73 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى74.21 دولار للبرميل.

وزير الكهرباء يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل التعاون



استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Herro Mustafa Garg هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

البترول: مصفاة القاهرة للتكرير بطنطا تشهد مشروعات تطوير باستثمارات 500مليون جنيه



تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا والتى تضم مصفاة تكرير تابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول ومحطات ومستودعات شحن وتعبئة وتخزين تابعة لشركات أنابيب البترول ومصر والتعاون للبترول وبتروجاس وما تشهده المنطقة من مشروعات تطوير لرفع كفاءتها ، حيث تؤمن المنطقة إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظات الغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.





رئيس شركة العاصمة: إنشاء مركز يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء



قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة حريصة على التعاون مع مجتمع الأعمال في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إلى العاصمة الجديدة، مؤكداً أن الشركة تلتزم بتحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتسهيل جميع الإجراءات والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب.

وزير الصناعة: زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة إلى 300مليون قدم مربع سنوياً



تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم مدينة الجلود بالروبيكي للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، إذ تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر.

المالية: رفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقدم ملحوظ يعتمد على الرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة وهو ما يتطلب معه استـثـمـار وتـطـويـر الموارد البـشـريـة بالجهاز الإدارى للدولة وتنمية المهارات والقدرات

الكهرباء: اختبارات واختيار المتقدمين للوظائف إلكترونيا لضمان الشفافية



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع الاختبارات التي ستتم لجميع المتقدمين لوظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتم بشكل اليكتروني لضمان تحقيق مبدأ الشفافية واختيار الأحق من المتقدمين وعدم تدخل الوساطة.