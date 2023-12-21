مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف راكب على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 4000 راكب يصلون على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى غدا الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول منها 7 رحلات من دولة ألمانيا، و4 رحلات من بولندا، رحلتين من التشيك، 3 رحلات داخلية، 3 رحلات من ايطاليا، رحلتين من سويسرا، ورحلتين من النمسا، ورحلة من هولندا، ورحلة انجليزية، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لوكسمبورج.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 100 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.