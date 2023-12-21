مشروع رقمنة كتاب "وصف مصر" بمكتبة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلنت مكتبة الإسكندرية، مبادرة رقمنة النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر، وقد صدر الكتاب الذى يقع فى عشرين جزءًا خلال الحملة الفرنسية على مصر عام 1789.

وكتاب "وصف مصر" هو جهد مشترك لمائة وخمسين عالمًا، بالإضافة إلى ألفى فنان وتقنى كان هدفهم نقل الثقافة والحضارة المصرية بعمق وتحليل ليس له مثيل. ولدمج هذه التحفة الرائعة فى تكنولوجيا العصر، قرر المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية رقمنة المجموعة الكاملة بواجهة إلكترونية سهلة الاستخدام وبأدوات متعددة.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: "مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص، بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشئ ومكتبة المكفوفين".