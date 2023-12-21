مشروعات تأهيل وتطوير المجارى المائية بالفيوم للحفاظ على مياه الرى.. تفاصيل

الفيوم رباب الجالى

تشهد مشروعات الرى بمحافظة الفيوم تطورا ملحوظا فى حجم المشروعات التى يجرى تنفيذها، وعدد المشروعات التى تم بالفعل الانتهاء منها، حيث تمضى المحافظة قدما فى هذا القطاع وتسابق الزمن لإنتهاء كافة المشروعات، التى من شأنها الحفاظ على مياه الرى، ووصولها بوفرة للأراضى الواقعة بنهايات الترع والأبحر وظهر هذا جليا من خلال تقرير عن حجم الأعمال المنفذة خلال شهر نوفمبر الماضي.

أفاد التقرير الوارد من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، بأن مديرية الرى أنهت أعمال عدد 16 مشروعًا للرى، خلال شهر نوفمبر الماضى، بجانب استمرارية العمل بعدد 24 مشروعًا أخرى، وأوضح التقرير أن ما تم نهو أعماله من مشروعات هو، تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم، وتأهيل جنابيات بحر الجرجبة، إضافة لتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وتأهيل ترعة إمتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطانى وترعة الرجعية من الفم إلى النهاية، ونهو عملية إحلال وتجديد كوبرى على مصرف الوادى (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، وإحلال وتجديد كوبرى الملقة ك 0,05.

كما أوضح التقرير، أنه تم نهو أعمال الجسات الميكانيكية لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182متر، فى المسافة الواقعة من أمام كوبرى الصوفى، حتى كوبرى المطافى بمدينة الفيوم، وأعمال تأهيل محطة الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فدانًا، وإنشاء حائط خرسانى على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بطول 260 متر، بداية من كوبرى البحارى حتى كوبرى البوستة، ومن كوبرى المحمدية حتى كوبرى السنترال داخل مدينة الفيوم، ونهو أعمال إحلال وتجديد كوبرى ك 0,265 على مصرف خور دالية وجارى أعمال التدبيش بمداخل ومخارج الكوبرى، وإنهاء إحلال وتجديد كوبرى المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس.

وأشار تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، أنه جارى العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة رى إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة رى الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة رى النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة رى يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29%، وتأهيل بحر الزربى الغربى، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالى من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96%.

وتابع التقرير، أنه يجرى العمل أيضًا، لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 83%، وتأهيل ترعة البحر القبلى والبحر الغربى من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 46%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطى وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقى وترعة مسقة الكومى من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتم البدء فى أعمال تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى ىالنهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 4%، وتأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فداناُ، وبلغت نسبة التنفيذ بها 85%، وتم البدء فى تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى، وبلغت نسبة التنفيذ 73%.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، أنه يجرى تنفيذ عملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وأعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقى من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقى من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%، وتم فتح المظاريف الفنية لإنشاء حائط ساند على خوازيق بالمسافة الواقعة من كوبرى البوستة حتى كوبرى المحمدية بطول 150 مترا، بالبر الأيسر لبحر يوسف، وكذا المسافة من كوبرى السنترال حتى كوبرى مرزبان بطول 130 مترا، بالبر الأيسر لبحر يوسف، بجانب الحائط الساند من كوبرى مرزبان حتى كوبرى الشيخ سالم، بطول 80 مترا بالبر الأيسر للبحر، كما تم إصدار الأمر لتنفيذ عملية إحلال وتجديد الحائط الساند لبحر يوسف بطول 182 مترا فى المسافة ما بين كوبرى الصوفى وكوبرى المطافى، بالبر الأيسر للبحر داخل مدينة الفيوم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجارى المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضى، فى إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجارى المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظًا على مياه الرى ومنعًا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لرى الأراضى الزراعية، وذلك من خلال التقرير الوارد من الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجارى المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكبارى، والحوائط الساندة وتكاسى الأبحر، يصاحبها التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتًا إلى جهود المحافظة فى التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعى المصرى لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الرى الحديث بأراضيهم.