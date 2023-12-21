اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:19 ص
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محافظ دمياط تعلن الموافقة على توصيل الكهرباء لامتداد رأس البر العمرانى

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:19 ص
محافظ دمياط تعلن الموافقة على توصيل الكهرباء لامتداد رأس البر العمرانى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم 269 المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4  دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر..
 
وأكدت "محافظ دمياط "، أن تلك الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة، والمساهمة فى سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة.
 
وكان أصحاب العقارات وممثلي جمعيات الإسكان والنقابات بمنطقة الامتداد العمراني قد طالبوا بسرعة  توفير محولات كهرباء، وتسهيل تركيب عدادات كهرباء للوحدات السكنية، بعد أن أصبحت منطقة سكنية عامرة بالسكان .
 
 
 
 
 

 







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