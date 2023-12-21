محافظ الدقهلية: معالجة مياه الصرف الصحى بجميع المراكز بعد منحة البنك الأوروبى

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر بنطاق الدقهلية والممول من بنك الاستثمار الأوروبى ( EIB ) والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار(EBRD ) بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي( EU) والذى يتم تنفيذه على مستوى ثلاث محافظات هم (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ).

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نافع متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندسة شيماء الصديق مدير عام إدارة المرافق ومفوض المحافظة مع وزارة الإسكان لمتابعة تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر، والدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الرؤف وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد جلال مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، واللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، وغادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وأوضح " مختار " بأن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر يتم تنفيذه من خلال ثلاثة محاور هم إزالة التلوث الناتج عن الصرف الصحى الغير معالج وإزالة التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر لتحسين جودة المياه واعادة استخدامها.

وأشار " المحافظ " إلى أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحى بنطاق مركز نبروه لتحسين جودة المياه من خلال إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات ويخدم 7 قرى و2 تابع وسيتم ذلك من خلال ثلاثة مراحل هم ( إعادة تأهيل محطة معالجة مياه صرف صحى مدينة نبروه بطاقة 5000 متر مكعب يومى - توسعات محطة معالجة صرف صحى مدينة نبروه بطاقة 10000 متر مكعب يومى - إنشاء جديد لمحطة معالجة بقرية بهوت مركز نبروه بطاقة 16 الف متر مكعب يومى).

كما أشار " مختار " إلى انه سيتم تنفيذ مشروعات استثمارية فى مجال المخلفات الصلبه بمركزى نبروه وبلقاس وتشمل ( انشاء مصنع لتدوير المخلفات بقلابشو مركز بلقاس بطاقة 600 طن يومى - إنشاء محطة وسيطه ثابتة بمركز نبروه بطاقة 300 طن يومى - نقل التراكمات العشوائية بمقلب نبروه التاريخى - غلق وتأهيل المقلب العمومى بقلابشو مركز بلقاس - تطوير الحملات الميكانيكية لمركزى بلقاس ونبروه - التطوير المؤسسى من خلال إنشاء إدارة للمخلفات الصلبة بالمحافظة والوحدات المحلية - إنشاء وحدة تدريب على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ).

كما أوضح " المحافظ " بأنه سيتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر التابع لوزارة الموارد المائية والرى ويشمل تجريف وإعادة تأهيل للمصرف وتجديد إنشاء كبارى الرى على المصرف.