محافظة أسوان تتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بوادى الرديسية بإجمالى 26 مشروعا

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من 14 مشروعا بنسبة 100% تضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد ، ومركز للشباب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة لعدد 5 مدارس ، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالقريه وتوابعها.

وأوضح، أن هناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجه ، لافتاً إلى أن هناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85 % وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة ، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزليه للصرف الصحى ، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضاً إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الإتصالات الأرضية.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أنه تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.