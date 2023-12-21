ما هو السن المناسب للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2024.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنظيم مسابقة الأم المثالية سنويا لتكريم الأمهات أصحاب قصص الكفاح وتتلقى حاليا طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

واشترطت وزارة التضامن ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.