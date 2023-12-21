اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان.. مقتل مدنى داخل سيارته برصاص قناصة جيش إسرائيل

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:00 ص
لبنان.. مقتل مدنى داخل سيارته برصاص قناصة جيش إسرائيل غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية الأربعاء بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران قناصة من الجيش الإسرائيلى استهدفوا سيارة رباعية الدفع كانا بداخلها في جنوب لبنان.

وقالت إن القتيل فارق الحياة في مشفى مرجعيون بعد أن تم إسعافه إليها في استهداف سيارة من نوع "رانج روفر" كانت تقلهما.

كما نشرت وسائل إعلامية فى وقت سابق من اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، مؤكدة مقتل لبناني أصيب بغارة إسرائيلية يوم أمس.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نعى اثنين من مقاتليه ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 6 قضوا في الأحداث على الشريط الحدودي.

وقبل يومين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن "انتهاكات حزب الله للقرار الأممي 1701 جعلته باطلا ولاغيا"، مشددا على أن الجيش لن يسمح بتكرار "7 أكتوبر" على أي من حدود إسرائيل.







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