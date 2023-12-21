قلل الملح.. علامات احتباس الماء فى الجسم ونصائح صحية

كتبت مروة محمود الياس

كشف موقع هيلث دايركت الطبي، العديد من العلامات التي قد تظهر على جسمك وتؤكد على أنك تعاني من احتباس للماء في منطقة معينة بالجسم.وتظهر الأعراض - وفقا للتقرير- على شكل انتفاخ في البطن بشكل ملحوظ، والأطراف واليدين والقدمين تكون في حالة انتفاخ وزيادة ملحوظة، وتكون البشرة المنتفخة لامعة بشدة، مع تورمات ملحوظة في المكان الذي يظهر فيه الاحتباس، يتغير تدريجيا لون الجلد وقد تشعر بزيادة في الوزن على الميزان.

ونصح التقري بأنه إذا لاحظ أحد هذه الأعراض عليه باللجوء للطبيب المختص في الحال لأنها قد تكون علامة على الاصابة بمشكلات مرضية كثيرة، منها الاصابة بامراض الغدد، أو مشكلات تغذوية، والامراض الكلوية والكبدية، مشكلات القلب وعضلاته، وأمراض الرئة، فضلا عن بعض الادوية مثل ادوية الاكتئاب والضغط وأدوية الالتهاب.

ومن جهة أخرى، نصح تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، بضرورة الاهتمام بعدم الوقوف على الساقين لفترة طويلة من الوقت دون الجلوس أو المشي أو الجري، فضلا عن تناول الطعام الصحي قليل الملح، مع الاهتمام برفع الساقين وارتداء الجوارب المخصصة لهذه المشكلة وفقا لنصائح الطبيب المختص.