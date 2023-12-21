قتلى وجرحى فى إطلاق نار بجامعة فى براغ والشرطة التشيكية تقتل المهاجم

وكالات

شهدت جامعة فى العاصمة التشيكية براغ حادث إطلاق نار اليوم مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينما نجحت الشرطة التشيكية فى قتل المهاجم، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلنت الشرطة فى التشيك، الأربعاء، إصابة شخص جراء حادث طعن داخل إحدى المدارس بجنوب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن طالبا فى المرحلة الثانوية أصاب معلمة بجرح بسكين داخل مدرسة ثانوية فى قرية "تربيتش"، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على مرتكب الحادث وفتحت تحقيقا للوصول إلى أسبابه، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية.

وتابع الراديو أن المعلمة أصيبت بجروح طفيفة وأن حالتها مستقرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أخرى.