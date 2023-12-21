فنزويلا تفرج عن 10 سجناء أمريكيين و13 محتجزا سياسيا مقابل الإفراج عن أليكس صعب

فاطمة شوقى

أطلقت وزارة العدل الفنزويلية سراح 13 سجينًا سياسيًا و10 محتجزين أمريكيين، حسبما أفاد التحالف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي كان يتولى قضاياهم، وذلك مقابل إطلاق سراح رجل الأعمال، أليكس صعب المسجون في ميامى بتهمة غسيل الأموال.

وفقا لمصادر مطلعة من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمعروفة في قسم التحقيقات الاستقصائية بمجلة كامبيو الكولومبية إل ريبورت كورونيل، توصلت حكومة الولايات المتحدة إلى اتفاق مع نظام نيكولاس مادورو لإطلاق سراح رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المسجون في ميامي بتهمة غسيل الأموال، حسبما قالت صحيفة الناثيونال الفنزويلية.

وأطلقت الولايات المتحدة سراح أليكس صعب، رجل الأعمال المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إفراج كراكاس عن 10 محتجزين أمريكيين، وتسليمها السلطات الأمريكية مطلوبا مكنى باسم "فات ليونارد". يأتي ذلك في إطار صفقة تبادل سجناء تمت الأربعاء بين الحكومتين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن اتخذ "القرار الصعب جدا" بالإفراج عن أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالحه، وفي المقابل، أطلقت كراكاس سراح 10 أمريكيين و20 سجينا سياسيا فنزويليا، وسلمت الولايات المتحدة هاربا ملقبا باسم "فات ليونارد" متورطا في أسوأ فضيحة فساد للبحرية الأمريكية.

وقبض على صعب، وهو مواطن كولومبي منحه مادورو الجنسية الفنزويلية ولقب سفير، في يونيو 2020 في أثناء توقفه في الرأس الأخضر، ثم سلم إلى الولايات المتحدة.

ووجهت إلى صعب وشريكه التجاري ألفارو بوليدو اتهامات في الولايات المتحدة بإدارة شبكة استغلت مساعدات غذائية موجهة إلى فنزويلا، حيث هرب الملايين من اقتصاد معدم رغم الثروة النفطية التي تملكها البلاد.

ويتهم الرجلان بنقل 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات يديرانها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وردا على تسليم صعب، أوقف مادورو المحادثات مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت ماريا أليخاندرا بوليو، إحدى محاميات المجموعة، إنه حتى الآن هناك "10 أمريكيين و13 فنزويلياً، بينهم لوك ألكسندر دينمان وأيران بيري، الذين يقضون عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة الانقلاب الفاشل في فنزويلا عام 2020.