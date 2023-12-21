غلق جزئى بشارع فيصل يومى الجمعة والسبت دون تعطيل للحركة المرورية

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء جهد (66) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديدًا أمام محطة وقود توتال على أن تكون الأعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة (يومان) ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 2023/12/22 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.