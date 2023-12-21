عوض تاج الدين: "كورونا" لم ينته ومتحوراته ضمن الفيروسات التنفسية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن كورونا كفيروس ومرض لم ينته وحتى بعد الإعلان رسميا عن انتهاء الوباء سيكون فيروس كورونا ومتحوراته سيكون ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار .

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن كل ما يظهر متحور جديد يدرس عدة نقاط لتحديد مدى خطورته واهتمام العالم بهذا المتحور على رأسها مدى الانتشار وعدد الإصابات الناتجة عن الانتشار وقدرته على العدوة والآثار التي تنتج من هذا الفيروس والمضاعفات والوفيات، وعلى هذا هذه النقاط يحدد مدى خطورة هذا الفيروس.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن حدوث متحورات من الفيروسات أمر طبيعى ويحدث التحور كى يستطيع أن يقاوم الفيروس مقاومة الجسم له .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يمكنهم الحصول على التطيعمات الموسمية للوقاية من كورونا.