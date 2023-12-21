طقس الشرقية لطيف نهارا وانخفاض الحرارة والصغرى 12 درجة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 20 والصغرى 12 درجة ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 52 % والرياح 23 كم/ ساعة

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن

واضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف وارتفاع الموج (1:0.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.

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