ضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه بالإسكندرية ومطروح

محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظتى (الإسكندرية- مطروح) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (عدد 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 151 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,250 كيلو جرام.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,667,000) جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.