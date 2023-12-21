ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ4 محافظات

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر، البحيرة، الدقهلية، مطروح جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة و الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص)، وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الستامونى.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 7,500 كيلو جرام.