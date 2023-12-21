ضبط صيادلة بحوزتهم أقراصا مخدرة بقيمة 5.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصت فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتى (القاهرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حيث تم ضبط (صيدلانية، صيدلى ، عاطل "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وقسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهم (3490 قرص مخدر - 281 لاصق مخدر - 1000 زجاجة لعقار مؤثر على الحالة النفسية -3500 قرص مؤثر - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - - مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى "متحصلات البيع" – سيارة – 5000 قرص دوائى مهرب).

وتمكنت الجهود من ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 1230 قرص مخدر – 1430 قرص مؤثر – 5 أمبول مخدر – 49 أمبول مؤثر – 2800 كبسولة مؤثرة - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "متحصلات البيع"- كمية من المشغولات الذهبية - سيارة).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (5,500,000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، وإحباط محاولات تصنيعها.