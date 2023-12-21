صرف صحى الإسكندرية يختتم فعاليات ورشة العمل التنفيذية لعمليات دعم النزاهة

الإسكندرية جاكلين منير

استضافت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، ورشة عمل اعداد الخطط التنفيذية للاجراءات الداعمة للنزاهة لعمليه حركة السيارات، وافتتح اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فاعليات ختام فعاليات ورشة عمل اعداد الخطط التنفيذية للاجراءات الداعمة للنزاهة لعمليه حركة السيارات.

وشهدت الورشة المنظمة من شركة الصرف الصحى بالاسكندرية تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حضور المعنيين بشركات: (الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى - شركة مياه الشرب بالاسكندرية - شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى - شركات مياه الشرب و الصرف الصحى بمطروح والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج وشمال و جنوب سيناء والاقصر).

وشهدت فعاليات ختام الورشة استعراض إنجازات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة كما تم إستعراض بعض الانجازات لإدارة دعم النزاهة بالشركة.

وأكد اللواء محمود نافع علي أهمية الورشة وأعمال دعم نزاهة الإجراءات لما لها من كبير الأثر في تقليل الإنفاقات وترشيد الإستهلاك وضمان نزاهة تقديم الخدمات للمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والإهمال وإستغلال السلطة والتصدي لها إن وجدت.

وأشار المهندس أحمد جابر إلي دعمه الدائم لنزاهة المياه ا والتي تعني صدق الاشخاص في إدارة وإستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، وتهدف إلي تقديم خظمة متميزة وحماية الإستثمار الحكومي والإرتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تحقيق أهداف النزاهة يعتمد على مراعاة مبدأ الحوكمة الرشيدة والذى يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية والآليات للتعبير عن مصالح وإدارة الموارد واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك البشري وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاع.

وأشار إسلام فاروق مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أنه سيتم البدء في متابعة الخطة التنفيذية لدليل الإجراءات الداعمة للنزاهة في عملية حركة السيارات تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة.

كما قام "نافع" بتكريم بعض الكوادر بالشركة لتعاونهم في أعمال دعم النزاهة و تكريم قطاع الموارد البشرية والتدريب لحصوله على شهادة استدامة الإجراءات الداعمة للنزاهة عن عملية التوظيف.