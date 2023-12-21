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"سلفاكير" يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:20 م
"سلفاكير" يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد خصوصية العلاقة بين مصر وجنوب السودان الرئيس السيسي وسلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان - أرشيفية
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر، حيث أكد الرئيس "سلفاكير" على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشدداً على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر.
 
ومن جانبه، ثمن الرئيس السيسى، الاتصال الكريم، مؤكداً العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.






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