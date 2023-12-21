سامح شكرى يؤكد ضرورة معالجة الوضع الحرج بغزة.. ويدعو لتفعيل حل الدولتين

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية معالجة الوضع الإنساني الحرج في غزة ، موضحا أن مصر تسعى لابرام صفقة تبادل للأسرى ونجحت في الهدنة السابقة في إطلاق سراح عدد من المحتجزين داخل غزة.

وأوضح، أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لمعالجة هذا الملف مع ضرورة العمل على معالجة الوضع الانساني في غزة.

وقالف الوزير شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بريطانيا، أنّ إسرائيل قوة احتلال للأراضي الفلسطينية وهناك قرارات أممية يجب تفعيلها لانهاء هذا الاحتلال، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة سياسية من إسرائيل والمجتمع الدولي لتفعيل حل الدولتين كي تستقر المنطقة بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة تفعيل حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ ، مشددا على ضرورة وجود ارادة من المجتمع الدولي لتفعيل حل الدولتين .

فيما شدد وزير خارجية بريطانيا ضرورة تفعيل حل الدولتين لكن ما حدث مؤخرا يؤكد صعوبة تفعيل هذا الأمر، معربا عن رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة وكذلك رفض احتلال اسرائيل للقطاع ، داعيا لإصلاح هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية واتخاذ العنف.