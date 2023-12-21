اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:22 م
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رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة بشارع العريش فى الطالبية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:16 م
رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة بشارع العريش فى الطالبية رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشارع العريش، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحى، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.
 
 
يُذكر أن محافظة الجيزة قامت اليوم واستجابة لشكاوى المواطنين بغلق وتشميع عدد 2 محل فرن دوكو ومغسلة سيارات متعدين على الطريق العام وغير ملتزمين بمواعيد الغلق ويحدثا ضوضاء على مدار اليوم، وذلك بشارع فتح الباب المتفرع من الثلاثيني بحي العمرانية.
 
جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

رفع إشغالات توكتوك
رفع إشغالات توكتوك

رفع التوكتوك
رفع التوكتوك

 







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