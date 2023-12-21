رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل جديدة.. التقديم حتى 40 سنة

كتبت – مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة توافر فرص عمل "عمال إنتاج" بأحد المصانع، بمزايا تأمينية، لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، موضحًا مزايا وشروط التقديم على النحو التالي:-

أولًا: شروط التقديم

-المؤهل لا يقل عن متوسط.

-السن من 20 حتى 40 سنة.

-العمل 8 ساعات شيفتات.

-التقديم للذكور فقط.

-موقف واضح من التجنيد.

ثانيًا: المزايا

-راتب أساسي + أوفر تايم.

-تأمين طبي واجتماعي.

-وسيلة انتقال من (طموه – المنيب – الهرم – فيصل – دائري محور صفط – أكتوبر الواحات).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، أنه يمكن الاستفسار عن الوظائف المطلوبة من خلال التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية:"35720825 – 35711198"، أو زيارة مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثاني.

جديرٌ بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.