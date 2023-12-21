رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية طلاب كلية التربية بيوم اللغة الألمانية الأول

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الاحتفال الأول بيوم اللغة الألمانية والذي أقامه قسم اللغة الألمانية بكلية التربية، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وطلاب قسم اللغة الألمانية.

وأشار الجيزاوي، إلى أن إنشاء قسم اللغة الألمانية بكلية التربية يهدف إلى إعداد معلم متميز، كفء في تدريس اللغة الألمانية، قادر علي تحقيق التميز في مجالات اللغة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع والتواصل مع الثقافات الأخرى، مؤكدا على أهمية تنمية مهارات التواصل لدى الطالب وتعريفه بالثقافة والحياة الألمانية، بحيث يستطيع التعبير عن نفسه باللغة الألمانية تعبيرًا صحيحًا ويتقن استخدام الحصيلة اللغوية في عدة مجالات مختلفة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، إن قسم اللغة الألمانية في كلية التربية يسهم بإعداد معلم متخصص في تدريس اللغة الألمانية، وإكسابه المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة، وأن يكون قادرا على إعداد بحث علمي متميز في مجال تدريس التخصص مما يسهم في تنمية البيئة وفقا لمعايير الجودة المنشودة.

وخلال الحفل قدم طلاب قسم اللغة الألمانية فقرات متنوعة تشمل الغناء وإلقاء الشعر ومشاهد تمثيلية تعالج موضوعات عن الثقافة المصرية الألمانية عكست المستوى اللغوي الذي وصل إليه الطلاب.



المشاركون بالاحتفالية



جانب من الاحتفالية



رئيس جامعة بنها يشهد الاحتفالية