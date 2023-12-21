ديمقراطيون بالكونجرس يطالبون بايدن بفرض رقابة على المساعدات المقدمة لإسرائيل

كتبت: نهال أبو السعود

طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن بفرض رقابة على المساعدات الامريكية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة مع استمرار الحرب في غزة.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، واجه الرئيس بايدن ضغوط متزايدة من الكونجرس في الأسابيع الأخيرة حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والآن، يحث المشرعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، للضغط على الدولة اليهودية لتغيير مسارها أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

أصبح النائب جيسون كرو (ديمقراطي من ولاية كولورادو)، أحدث عضو في الكونجرس يقدم التماسًا إلى الإدارة للحصول على معلومات، قال إنها ضرورية بالنسبة له، للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب.

وكتب كرو، وهو أيضًا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على المزيد من الشفافية والمعلومات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، وأي قيود وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الامريكية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية في غزة.

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: "أشعر بالقلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".

وتساءل كرو في رسالته عما إذا كانت الإدارة الامريكية تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا.

اشارت واشنطن بوست الى ان جماعات حقوق الانسان الإسرائيلية بما في ذلك منظمة بتسيلم سلطت الضوء على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية، ووثقت بتسيلم استخدام إسرائيل لقنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية