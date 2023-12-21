خارجية بريطانيا: نشكر مصر على استمرار فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

كتب أحمد جمعة

شكر وزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كاميرون، مصر بالعمل على إرسال مساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع موضحا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع .



وزير الخارجية

وأوضح كاميرون، أنه تم التطرق خلال المباحثات لسبل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيدا فتح معبر رفح بصفة دائمة لإدخال المساعدات لغزة وكذلك معبر كرم أبو سالم، مشيرا لوصول مساعدات بريطانية تنقل بحرا من قبرص إلى غزة.

وأضاف، أن بلاده تحرص على قرار مجلس الأمن بأن يجري اتفاق على زيادة حجم المساعدات الإنسانية بصورة أكبر.

وتطرق لما تتعرض له السفن البحرية في البحر الأحمر وضرورة أن تكون آمنة والا تتعرض لهجوم ، مشددا على ضرورة أن تكون الممرات البحرية آمنة ومتاحة للجميع.



سامح شكرى

اشار إلى الأزمة الانسانية الكبيرة في غزة مع تعرض عدد كبير من المواطنين للجوع والأمراض، موضحا أن بلاده قدمت ٧٥ مليون دولار وستبحث سبل ارسال المساعدات لقطاع غزة.