حصاد التعليم 2023.. تعيين معلمين جدد لسد العجز وتكليف مديرين ضمن المبادرة الرئاسية

كتب محمود طه حسين

شهد عام 2023، اهتمام كبير بملف المعلمين وخاصة ما يتعلق بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تعيين قرابة 16 ألف معلم ضمن المعلمين الناجحين بالمسابقة الأولى من 30 ألف معلم وتسلموا العمل فى المدارس فعليا للمساهمة فى سد العجز بالمدارس، كما فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للمسابقة الثانية لتعيين معلمين موضحة أنه نجح 20 ألف و866 متقدم، فى الاختبارات التى تم عقدها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



وأوضحت أن الاختبارات التى خضع لها المتقدمون شملت التالى: -اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الموضوعات، حيث تم وضع بنوك الأسئلة من قبل المركز القومى للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكليات التربية

- اختبار كفايات تربوية، وشملت المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف، إضافة إلى اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

- وتشمل أيضا الاختبارات الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.

وشهد العام الدراسى الحالى تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها، وتم تسليمهم العمل فى المدارس خلال الفترة الماضية.

اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بترقية المعلمين حيث أتاحت الوزارة منذ نوفمبر الماضى وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.