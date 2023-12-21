حصاد التعليم الفنى فى 2023.. التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل لـ 76

كتب محمود طه حسين

شهد العام الدراسى 2023 توسع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تعتبر محور مهم ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفنى، إضافة إلى استمرار الوزارة فى تحديث مناهج التعليم الفنى وفق الجدارات المهنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه تم التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 76 مدرسة خلال العام الدراسي 2023، بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، كما تم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة، وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من إجمالى 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهجا دراسيا من جميع النوعيات، وفى عام 2025 سيتم تطبيقها فى جميع مدارس التعليم الفنى.

وأكدت الوزارة أنه تم استحداث مجموعة من التخصصات المطلوبة التى تربط الخريج بسوق العمل المحلى والدولى، كما يتم العمل على إتقان الطلاب اللغات المطلوبة لمساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة فى سوق العمل.