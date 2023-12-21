جداول امتحانات الصفوف المختلفة بمديرية التعليم بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصلت اليوم السابع على جداول ومواعيد امتحانات الصفوف المختلفة من مراحل التعليم المختلفة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، حيث تبدا امتحانات مرحلة التعليم الاساسى عام وخاص ورسمى ولغات والمهنى والدمج والسمع والصم والمكفوفين وضعاف البصر، يوم 18 يناير وتنتهي 24 من نفس الشهر .

كما تبدا امتحانات الصف الخامس للصم وضعاف البصر يوم 9 يناير وتنتهي 11 يناير، كما تبدا امتحانات الصف الاول والثانى الاعدادي عام ورسمى وخاص ولغات، عدا ادارة الغردقة يوم 13 يناير، وتنتهي يوم 17 يناير، وادارة الغردقة الصف الاول 13 يناير وتنتهي فى نفس الميعاد 17 يناير، بينما الصف الثانى بالغردقة، والصف الاول الثانوى والصناعة والمكفوفين يوم 13 يناير وينتهي 27 من نفس الشهر، والصف الثانى الثانوي يوم 14 يناير .