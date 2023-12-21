جداول امتحانات التيرم الأول لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، جداول الامتحانات الخاصة الفصل الدراسى الأول للصفوف الرابع والخامس والسادس والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ"اليوم السابع" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يناير 2024 على فترتين صباحية ومسائية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة اعتبارا من 9/ 1/ 2024 بمادة المهارات المهنية، والخميس 11/1 /2024 بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، و14 / 1/ 2024 بمادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية، والثلاثاء 16 / 1/ 2024 نهاية الامتحانات بمادتى العلوم واللغة الإنجليزية.

وبالنسبة لجدول امتحان الفصل الدراسى الأول يناير 2024 للصفين الرابع والخامس للفتراتين الصباحية والمسائية للمدارس للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والتى تبدأ فى التاسع من يناير 2024 بمادة المهارات المهنية، ثم العاشر من يناير 2024 بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثالث عشر من يناير 2024 بمادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية، والخامس عشر من يناير 2024 بمادتى العلوم واللغة الإنجليزية وهو أخر أيام الامتحانات للمرحلة.



جداول الامتحانات (1)