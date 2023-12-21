توجيه قافلة طبية مجانية بالحسينية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، توجيه القافلة الطبية المجانية بقرية كمال عزب بمركز ومدينة الحسينية، ذلك ضمن مبادرات الرئاسية حياة كريمة و100 يوم صحة، ذلك يومى الخميس والجمعة 20 و21 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة تقدم الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية : نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الأسنان - الباطنة - الأنف والأذن- الرمد - العظام - الجراحة - القلب - الجلدية - الروماتيزم - المسالك البولية، خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضاف أن فريق من التثقيف الصحى يشارك فى قوافل طبية، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، وطرق الحماية من انتشار العدوى.