اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:00 ص
تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل 4 للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في منطقة المقطم بالقاهرة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.






المخدرات

امن القاهرة

الهيروين

قسم شرطة المقطم

مخدر الهيروين




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