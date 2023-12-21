اليوم السابع
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تجديد حبس عنصر إجرامى متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بالجمالية 15 يوما

الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:57 ص
تجديد حبس عنصر إجرامى متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بالجمالية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى منطقة الجمالية. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة و تم ضبطه، وبحوزته 4 بنادق خرطوش و23 فردا محليا ومجموعة من الطلقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
 
 
عقوبة الإتجار فى الأسلحة
 
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
 
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
 
 






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الجمالية

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