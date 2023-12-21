بابا الفاتيكان: الحرب شر وهزيمة.. ولابد من التفكير فى الأطفال

فاطمة شوقى

أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، مرة آخرى الصراعات في العالم وكرر قوله بأن "الحرب شر" ويحث على التفكير في الأطفال الذين هم يعانوا من الحرب ، قائلا "دعونا نطل من يسوع السلام".

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، قال البابا إن هناك ألم فى الأرض المقدسة وأوكرانيا معذبة والأطفال يعانون في الحرب، دعونا لا ننسى الأشخاص والشعوب التي تعانى من شر الحرب ، فالحروب دائما هزيمة والحرب التي تؤذى العالم تؤدى الى حالة من الحزن خلال عيد الميلاد".

ويذكرنا البابا أيضًا، كما في مناسبات عديدة أخرى، في هذه المقابلة الأخيرة قبل عيد الميلاد، بأن الشركات المصنعة للأسلحة هي الوحيدة التي تربح من الصراعات. ولهذا السبب يدعو بالاسم البلدان الثلاثة التي، في هذه الساعات، لعدة أشهر كما في حالة الأرض المقدسة، ولسنوات في حالة أوكرانيا، تدمر الحرب كل أمل في المستقبل.

وكان بابا الفاتيكان ، اعرب في وقت سابق عن قلقه على الاخوة والاخوات في بيت لحم خلال عيد الميلاد، وقال على "جميع سكان الأرض التي ولد فيها يسوع وعاش ومات وقام من جديد"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وحث البابا المشاركين في احتفالات عيد الميلاد "بالتضامن مع هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يعانون كثيرًا" في تلك المنطقة من العالم التي أصبحت تعانى من الصراع والحرب ، قائلا "سيعيشون عيد ميلاد ملئ بالألم والحداد ، دون احتفالات ، فلا نريد أن نتركهم بمفردهم، ونكن قريبين منهم بالصلاة والمساعدة الملموسة".

وكان البابا فرانسيس جدد الدعوة لوقف فورى إطلاق النار فى غزة، داعيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما دعا البابا فرنسيس، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة على الفور.