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الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد عدد كبير من المسعفين جراء قصف الاحتلال

الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:52 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد عدد كبير من المسعفين جراء قصف الاحتلال الاسعاف فى غزه - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال يحاصر نقطة طبية تابعة لنا في تل الهوى بقطاع غزة، مؤكدا استشهاد عدد كبير من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي.

أضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تواجه صعوبات في الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى لا سيما مع استمرار انقطاع الاتصالات في غزة.

كانت الخارجية الفلسطينية، قالت إن إطلاق سراح قتلة الأسير ثائر أبو عصب يعكس حجم الفاشية والعنصرية لدى الاحتلال، وأن إفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة يعمق فشل المجتمع الدولي أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.







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